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    11 мая 2005

    GIGABYTE: новинка на чипе GeForce 6200 под AGP слот:

    23:29

    Запись: EASY Burning v.1.83:

    19:35

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.1.0.31:

    19:10

    Настройщики: RegSupreme v.1.3.0.32:

    18:45

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.0.9/v.2.5.2:

    18:20

    Антивирусы: Symantec W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.10.0:

    17:55

    OCZ Technology и ASUS предлагают память для работы на частоте в 1 ГГц:

    17:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.5.5:

    17:30

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.1.1.116:

    17:05

    Plextor выпускает двухслойный DVD привод PX-740A:

    17:00

    Интернет и сети: IPMonitor v.5.5 Build 510:

    16:40

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.0:

    16:15

    Новые принтеры HP для малого бизнеса:

    16:05

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.15 (Updated):

    15:50

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.4.1:

    15:25

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.6 Beta:

    15:00

    Новая линейка широкоформатных принтеров Epson:

    14:37

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.30.00.97:

    14:35

    Настройщики: GameGain v.2.5.9.2005:

    14:10

    Настройщики: Throttle v.6.5.9.2005:

    13:45

    Принтер Epson R2400 печатает восемью цветами:

    13:37

    Настройщики: SuperRam v.5.5.9.2005:

    13:20

    Настройщики: PCMedik v.6.5.9.2005:

    12:55

    Настройщики: PCBoost v.3.5.9.2005:

    12:30

    Анонсирован RMAA 5.5 с инструкцией на русском языке:

    12:26

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.4.1.80:

    12:05

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.0 Build 325 Beta:

    11:40

    Microsoft Windows Mobile 5.0: новая версия мобильной ОС:

    11:39

    Мультимедиа: DVD Audio Ripper v.2.0.52.426:

    11:15

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    10:50

    Чистильщики: DustBuster v.2.8.1:

    10:25

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Beta 4:

    10:05

    VIA: персональный компьютер по цене в 250 долларов:

    09:56

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.6.2-pl1:

    09:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов MSI:

    09:30

    Обновление BIOS для видеокарт ASUS и Gigabyte:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 мая):

    09:00

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