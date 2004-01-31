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    31 января 2004

    Microsoft выпускает пакет SQL Server 2000 Reporting Services:

    19:20

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.5.6.11:

    18:55

    Мультимедиа: All to MP3 Converter v.1.34:

    18:30

    Архиваторы: PowerZip v.7.0:

    18:05

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1155:

    17:40

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 30 января):

    17:15

    Восстановление данных: GetDataBack v.2.24:

    16:50

    Антивирусы: The Cleaner v.4.0 Build 4207:

    16:25

    Мультимедиа: Blaze Media Pro v.5.03:

    16:00

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №11:

    15:44

    Утилиты: UltraMouse v.7.23:

    15:35

    Антивирусы: Avast! v.4.1.342:

    15:10

    Настройщики ОС: MemMonster v.4.50:

    14:45

    Менеджеры загрузок: HiDownload v.4.5:

    14:20

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.1.35:

    13:55

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.6.50:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.03.50 Beta:

    13:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.01 Build 100:

    12:40

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    12:15

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.10:

    11:50

    Microsoft: следующий DirectX будет выпущен под номером 9.0c:

    11:25

    Что день грядущий нам готовит: чипсеты ALi/ULi — 2004:

    11:25

    Microsoft: Office2003 SR1 повысит безопасность и улучшит работу:

    11:05

    Обновление прошивок для DVD-RW-приводов BTC:

    10:45

    Неофициальный сборник драйверов и утилиты для контроллеров Broadcom:

    10:30

    Обновление драйверов для процессоров AMD Athlon 64:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 января):

    10:00

    Фото процессора Pentium M Dothan:

    10:00

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