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    13 января 2004

    Интернет и сети: ProxyInspector for WinRoute v.2.7g:

    18:05

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.2:

    17:40

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.14 Beta:

    17:15

    Утилиты: StyleXP v.2.0 RC1:

    16:50

    Утилиты: FileBack PC v.4.0 (от 12 января):

    16:25

    PX-61XM2P — 61" плазменный дисплей NEC:

    16:24

    Утилиты: Samurize v.1.1.5:

    16:00

    Интернет и сети: Popcorn v.1.60:

    15:35

    Latitude D505 и Inspiron 510m: новые ноутбуки Dell на Centrino:

    15:32

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.7b:

    15:10

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 0112:

    14:45

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.35:

    14:20

    ОС: FreeBSD v.5.2:

    13:55

    Мультимедиа: Lame MP3 v.3.95.1 Stable:

    13:35

    Утилиты: nVHardPage v.1.86.0b:

    13:15

    Мультимедиа: iuVCR v.4.8.4.329:

    13:00

    TAEC представляет высокоскоростные карты SD:

    12:51

    Обновление прошивок для MP3-плееров Creative:

    12:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 января):

    12:30

    Ведущие поставщики системных плат: первые прогнозы на 2004:

    12:29

    Ego Systems вступила во владение торговыми марками Hoontech и ST Audio:

    11:49

    Elpida начала серийное производство 2 Гб registered DDR2 SDRAM DIMM:

    11:45

    GV-N595U-GT: high-end графика от Gigabyte на чипе GeForce FX 5950 Ultra:

    11:26

    Мировой рынок памяти: затишье перед азиатскими праздниками:

    11:04

    Видеокарты от EPoX: классификация, первые фото, сроки поставок:

    10:00

    RDV-1050 — новый DVD-Audio/DVD-Video плеер от Rotel:

    09:34

    GN-BR404W: новый беспроводной VPN-маршрутизатор Gigabyte:

    09:06

    FireGL X2-256t: новая профессиональная high-end графика от ATI:

    08:55

    По следам CES 2004: PCI-Express версия видеокарты на GeForceFX 5200 от Leadtek:

    08:16

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