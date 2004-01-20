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    20 января 2004

    NVIDIA помогает NASA «увидеть» Марс во всей красе:

    16:54

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №4:

    15:49

    Matrox тоже тяготеет к PCI Express:

    14:49

    X´s-Drive Pro VP300: новый цифровой альбом от Vosonic Technology:

    14:29

    TSMC увеличит мощности, использующие 0,13-мкм технологии на 30% к концу года:

    13:59

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    13:45

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №4:

    13:34

    Официальные IDE RAID-драйверы для чипсетов SiS 180:

    13:20

    Фото дня: видеокарта ASUS V9570 TD на чипе GeForce FX 5700:

    13:19

    Новые драйверы для аудио процессоров SiS:

    12:55

    CC/PP 1.0: рекомендации W3C по созданию универсального контента:

    12:36

    Официальные драйверы для графических процессоров от SiS:

    12:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 января):

    12:05

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.6.0.1g:

    11:40

    Утилиты: Tray Helper v.3.9:

    11:15

    Kodak: некоторые модели цифровых задников DCS Pro Back уходят со сцены:

    11:00

    Утилиты: WinHex v.11.25 SR-1:

    10:50

    QV-R51: 5-Мп цифровой компакт от Casio Computer:

    10:47

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 0117:

    10:25

    Снижение цен на процессоры Intel P4 — менее чем через две недели?:

    10:15

    Мировой рынок памяти: контрактные цены увеличены, наступает время Европы:

    10:15

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.26:

    10:05

    Дело SCO vs. IBM приходит в Европу:

    10:04

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.46:

    09:45

    Утилиты: ABC Amber Image Converter v.1.11:

    09:30

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5 Beta 1.1:

    09:15

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.12:

    09:00

    IBM представит 64-процессорный сервер на Xeon:

    08:14

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