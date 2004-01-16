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    16 января 2004

    Утилиты: XP Smoker v.4.0:

    20:10

    Утилиты: System Mechanic v.4.0f:

    19:45

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 0115:

    19:20

    Утилиты: PestPatrol v.4.3.0.8:

    18:55

    Запись: CopyToCD/DVD v.2.4.15:

    18:30

    Утилиты: Reg Organizer v.2.0 Beta 5:

    18:05

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.9:

    17:40

    TSMC и UMC ускорят переход на SOI:

    17:33

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка сегодняшней загадки:

    17:16

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.89 Build 003:

    17:15

    RS3M: системная плата MSI на ATi Radeon 9100 IGP:

    17:04

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.45:

    16:50

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4 Build 69:

    16:25

    Emulator X/Emulator X Studio от E-MU/Creative:

    16:11

    Интернет и сети: Aggressive Spam Defense v.1.0:

    16:00

    Интернет и сети: Trillian Pro v.2.01:

    15:35

    Утилиты: AmiFlash v.8.43 (Tyan):

    15:10

    Утилиты: Core Center v.1.6.1.0:

    14:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    14:20

    Transmeta: безубыточность – к 2005 году:

    14:02

    Обновление драйверов для видеокарт ATI FireGL X1-128:

    13:55

    Новый универсальный MP3 плеер Digivox T-IV:

    13:30

    Новые WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    13:30

    Обновление драйверов для мобильной графики на базе чипсетов NVIDIA:

    13:05

    В Европе начат прием предварительных заказов на Prescott:

    12:52

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.87:

    12:40

    Stilo 1514 и Intro 2315: экономичные и экономические ноутбуки iRU:

    12:21

    Утилиты: @BIOS v.B3.1008.4:

    12:15

    Утилиты: Face-Wizard v.B3.1008.1:

    11:50

    Утилиты: EasyTune 4 v.B3.1231.1:

    11:25

    Обновление прошивок для приводов Creative, Lite-On и Samsung:

    11:05

    Gigabyte: прогнозы по поставкам оборудования в 2004 году:

    11:01

    Magiсstor: даешь 0,8-дюймовые жесткие диски!:

    10:47

    Новые версии драйверов для обычных и DSL модемов Creative:

    10:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    10:30

    Обновление драйверов для мониторов Belinea:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 января):

    10:00

    Мировой рынок памяти: спекулятивный рост цен в последний день торгов:

    09:53

    PRO/Wireless 2200BG: новый компонент технологии Intel Centrino с поддержкой IEEE 802.11b/g:

    09:43

    SiS965L: новый южный мост с поддержкой PCI-Express:

    09:15

    Taz I – мультимедийный проигрыватель Tight Systems:

    08:29

    Первые видеокарты от Soltek на чипах ATI:

    01:59

    Очередная загадка из нашего музея компьютерной истории:

    01:28

    ASUS возвращается к производству корпусов!:

    01:18

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