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    15 января 2004

    Финансовые результаты Intel в 4 кв. 2003 и прогноз на 2004 год:

    15:54

    57" ЖК-телевизор LTP578W от Samsung:

    15:33

    Gartner: предварительные результаты продаж ПК в 2003 году:

    15:12

    Nikon начинает разработку EUV-сканеров, первые поставки — в 2006:

    14:07

    Novell вступила во владение SuSE:

    12:49

    ATI и NVIDIA становятся все более «бытовыми»:

    12:22

    Новый чипсет Samsung для HDTV и STB:

    11:35

    C-760 UltraZoom — очередная Camedia Olympus:

    11:12

    Rover Computers приступает к производству новой модели КПК RoverPC P7 c поддержкой WiFi и Bluetooth:

    11:11

    Albatron: системные платы с поддержкой Pentium 4 EE и ядра Prescott. Пара слов о конденсаторах:

    11:03

    Корпус Transcend для 2,5" дисков — и USB, и FireWire:

    10:06

    Начало поставок Intel Dothan официально перенесено на второй квартал:

    10:05

    VIA VT6421: PCI Serial ATA/IDE контроллер с поддержкой RAID:

    09:46

    CorelDRAW Graphics Suite 12, официально:

    09:18

    USB Audio и цифровые камеры AIWA: в продаже с февраля:

    02:13

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