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    22 января 2004

    Интернет и сети: ProxyInspector for ISA Server:

    20:35

    Тестовые приложения: AIDA32 v.3.90.4 Preview:

    20:10

    Редакторы: WinHex v.11.25 SR-5:

    19:45

    Мультимедиа: XPlayer v.2.3.0.4 Beta:

    19:20

    Утилиты: ABC Amber Text Converter v.1.37:

    18:55

    Утилиты: ABC Amber PDF Converter v.1.17:

    18:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R248 20.01.2004:

    18:05

    Интернет и сети: BearShare v.4.4.0 Beta 30:

    17:40

    Почтовые клиенты: Mail Monitor v.1.9.8 Beta:

    17:15

    Утилиты: OpenGL Extension Viewer v.2.07 Build 162:

    16:50

    AMD TPI — провал или утопия?:

    16:26

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.13:

    16:25

    Утилиты: txt2pdf v.7.1:

    16:00

    Утилиты: Cacheman XP v.1.0.1.0:

    15:35

    Запись: CopyToCD/DVD v.2.4.17:

    15:10

    MTPlayer: миниатюрный MPEG-проигрыватель Canopus:

    15:01

    R420 и DDR1, 2, 3 — комбинации на разный вкус:

    14:54

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.96 Beta:

    14:45

    Антивирусы: The Cleaner v.4.0 Build 4185:

    14:20

    Интернет и сети: InstantGet v.1.86:

    13:55

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1:

    13:30

    NexStor 4700: новая сетевая система хранения данных nStor на SATA-дисках:

    13:28

    Настройщики ОС: StyleXP v.2.0 Final:

    13:05

    Интернет и сети: NetLimiter v.1.29:

    12:40

    Рынок SRAM: ожидается кратковременное улучшение ситуации:

    12:26

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.56:

    12:15

    Запись: DVD-Cloner v.2.00:

    11:50

    Обновленные планы Intel по выпуску P4 и Celeron в 2004 году:

    11:37

    Утилиты: ATITool v.0.0.15:

    11:25

    Toshiba: 1,4 мм MCP, вмещающий 9 слоев компонентов:

    11:10

    Microsoft: исправление для Windows 2000 с SP4:

    11:05

    Обновление прошивок для жестких дисков Seagate:

    10:45

    Самозаряжающийся кабель Melco для подключения USB 2.0-устройств:

    10:38

    Неофициальные драйверы ForceWare v.53.06:

    10:30

    Новые драйверы для видеокарт Winfast от Leadtek:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 января):

    10:00

    ASUS DiGiMatrix — изящная barebone-система в нашей тестовой лаборатории:

    09:30

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