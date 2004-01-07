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    7 января 2004

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R246 06.01.2004:

    21:35

    Утилиты: ABC Amber Text Converter v.1.36:

    21:10

    Запись: CopyToCD/DVD v.2.4.13:

    20:45

    Интернет и сети: HiDownload v.4.4:

    20:20

    Утилиты: HDCleaner v.2.346:

    19:55

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.1.2:

    19:30

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.89 Build 001:

    19:05

    Антивирусы: Panda Antivirus Platinum v.7.06:

    18:40

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 0105:

    18:15

    Утилиты: Defragmenter Pro Plus v.1.3:

    17:50

    Утилиты: AMS Fast Defrag v.2.03A:

    17:25

    Утилиты: Trojan Remover v.6.1.5:

    17:00

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.370:

    16:35

    Интернет и сети: K9 v.1.22:

    16:10

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.28:

    15:45

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.4:

    15:20

    Утилиты: UltraISO v.6.52 SR2:

    14:55

    Утилиты: Fresh UI v.6.80:

    14:30

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.7a Final:

    14:05

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.28:

    13:40

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.12 Beta:

    13:15

    Утилиты: Daemon Tools v.3.44:

    12:50

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.40.5304:

    12:25

    Утилиты: X-Setup Pro v.6.5.100 Beta 1:

    12:05

    Мультимедиа: патч для PowerDVD v.5.0 Build 1107 от 24 декабря:

    11:45

    DVD-сервер Kaleidescape System: одно из первых решений на CES2004:

    11:31

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров от VIA:

    11:30

    Обновление прошивок для приводов AOpen и MSI:

    11:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 января):

    11:00

    HL-2700CN — цветной лазерный принтер Brother нового поколения:

    10:09

    Основную прибыль MSI в 2004 году принесут оптические приводы:

    09:53

    FVD: новая альтернатива DVD в Юго-Восточной Азии:

    09:27

    Первый (январь 2004) номер "Журнала iXBT.com" ушел в печать!:

    01:00

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