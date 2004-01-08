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    8 января 2004

    Infineon выходит на рынок флэш-памяти с чипами NAND TwinFlash:

    20:21

    0,85-дюймовые HDD Toshiba на выставке CES 2004:

    18:05

    250 Гб Media Center и новые внешние винчестеры от Western Digital:

    16:43

    Winbond, ProMOS переходят на новые техпроцессы выпуска 1T PSRAM:

    14:23

    Apple представляет новые серверы на G5 — Xserve:

    14:00

    µPC OQO: продажи карманного ПК под Windows XP начнутся во второй половине 2004:

    13:49

    Leadtek X-eye: цифровые 3D очки на OLED диодах с разрешением SVGA:

    12:53

    Hi-MD: новый формат записи и носители от Sony:

    12:07

    Новые USB 2.0/FireWire внешние HDD LaCie:

    11:42

    Macworld 2004: новый 4 Гб плеер Apple iPod mini:

    11:34

    Elpida представила 64 Мбит чипы SDR Mobile RAM:

    11:10

    CES 2004: Pretec представила 1 Гб флэш-карту стандарта MMC:

    11:03

    VIA в 2004 году: поставки CPU вырастут до 5,5 млн. штук, чипсетов – до 45 млн. штук:

    10:42

    Мировой рынок памяти: спрос на DDR SDRAM увеличивается:

    10:25

    Прототип HD DVD-плеера от Toshiba, совместимый с нынешним поколением DVD дисков:

    08:16

    Сотрудничество между ABIT и NVIDIA закончено...:

    02:31

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