  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 января 2004

    Светоизлучающие транзисторы: новая технология позволит сделать шаг вперед:

    17:35

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.55 Build 1231:

    15:45

    Интернет и сети: InstantGet v.1.80:

    15:20

    Philips и Samsung создают UH-API: универсальный программный интерфейс бытовой электроники:

    15:11

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.0.2:

    14:55

    Интернет и сети: Avant Browser v.9.01 Beta 2:

    14:30

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 14.3 NY:

    14:05

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.2.0:

    13:40

    Две новых платы и один сервер TYAN для LinuxWorld:

    13:30

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    13:20

    Creative: новые THX Setup Console, MediaSource, PlayCenter и Surround Mixer:

    13:00

    Исправление для драйверов под SB Live! от Creative:

    12:45

    Утилиты: Firmware Update v.1.0.0.1:

    12:30

    1-дюймовый винчестер Cornice SE: теперь – в 2 Гб версии:

    12:19

    VIA начнет выпуск 90-нм 2ГГц микропроцессоров Esther на заводе IBM:

    12:17

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 января):

    12:15

    P-1000: портативный цифровой фотоальбом Epson:

    11:36

    IBM продает Hifn линейку процессоров Picoprocessor PowerNP:

    11:08

    Crusoe TM5700/TM5900: новые компактные процессоры от Transmeta:

    10:33

    Intel Celeron M: официальный дебют:

    10:08

    Athlon 64 3400+ и три новых Mobile Athlon 64: новогодний привет от AMD (официально):

    09:48

    NOMAD MuVo TX — новая модель, с 512 Мб памяти:

    09:18

    Oxford представит 7,1-канальный аудио чип с интерфейсом FireWire:

    09:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018