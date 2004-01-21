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    21 января 2004

    "Ай Ти Консалтинг" готовит очередные релизы прокси-сервера UserGate:

    20:35

    Графика: AliveColors v.1.1.1:

    20:10

    Утилиты: Arum Switcher v.1.2:

    19:45

    Утилиты: nnCron v.1.89 RC3 Build 976:

    19:20

    ОС: twoOStwo v.2.3 Build 40 Beta:

    18:55

    Финансовый отчет AMD: рекордно высокий доход в 4 кв. не компенсировал убытков за год:

    18:51

    Утилиты: System Cleaner v.4.93 Build 172:

    18:30

    Утилиты: WinHex v.11.25 SR-3:

    18:05

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 1119:

    17:40

    Fujifilm встает на защиту пленочной фотографии:

    17:29

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.6.1.0a:

    17:15

    Sony представила новые ЖК-панели для мониторов мобильных телефонов:

    17:07

    Интернет и сети: ProxyInspector for WinGate v.2.6e:

    16:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5:

    16:25

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.6.2:

    16:00

    RightMark Audio Analyzer: вышла версия 5.3:

    15:59

    RightMark Audio Analyzer: вышла версия 5.3:

    15:59

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.1.4:

    15:35

    Фото дня: Gigabyte GeForce FX 5950 Ultra-GT в нашей тестовой лаборатории:

    15:24

    Интернет и сети: Serv-U v.5.0.0.0:

    15:10

    Архиваторы: WinZip v.9.0 Beta 3 (Build 6007):

    14:45

    Утилиты: TaskInfo2003 v.5.0.1.96:

    14:20

    DVR-A07 — ускоренный 8x DVD±R привод Pioneer:

    14:02

    Файловые менеджеры: Speed Commander v.10.0 RC2:

    13:55

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 212:

    13:30

    Менеджеры загрузок: Net Transport v.1.71:

    13:05

    Cisco: обновления в линейках Ethernet коммутаторов:

    13:02

    В Нижегородском государственном университете открыта зона беспроводного доступа в интернет:

    12:58

    Тестовые приложения: AIDA32 v.3.90:

    12:40

    Интернет и сети: VisNetic Firewall v.2.2.13:

    12:15

    Графика: GIMP v.2.0 Pre2:

    11:50

    Brava 4115: новый ноутбук iRU на P4 3,2 ГГц:

    11:49

    Утилиты: Central Brain Identifier v.6.0.0.3 Build 120:

    11:25

    Gmini 220 — пополнение линейки MP3-плееров Archos:

    11:06

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.1.2:

    11:05

    iRiver работает над MP3-плеером с поддержкой Wi-Fi:

    10:46

    Обновление прошивок для DVD-приводов AOpen и Nec:

    10:45

    Утилиты: EzClock v.2.00.04:

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 января):

    10:15

    XPC Zen (ST62K) — новая barebone-система Shuttle на ATI RADEON 9100:

    10:00

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.1:

    10:00

    AMD Opteron на службе DaimlerChrysler:

    09:40

    LSI Logic начинает поставки SAS-контроллеров:

    08:56

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