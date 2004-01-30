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    30 января 2004

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №10 и раздача слонов:

    20:33

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.31:

    18:20

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.2.3.2:

    18:05

    LaCie 8x DVD±RW: скоро в продаже:

    17:48

    Мультимедиа: Acoustica MP3 CD Burner v.3.01:

    17:45

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.2:

    17:30

    Графика: ABC Amber Image Converter v.1.12:

    17:15

    Purepower — новая линейка БП ThermalTake:

    17:01

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.2.1:

    17:00

    Антивирусы: McAfee Stinger v.2.0.0:

    16:40

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.61:

    16:25

    Три ответных шага Intel: снижение цен, 90-нм процессоры и 64-разрядный x86:

    16:20

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №10:

    16:19

    Мультимедиа: TVTool v.9.5.5.6:

    16:10

    Тестовые приложения: PCMark 2004 Build 110:

    15:55

    Китайский разгон: этиловый спирт, кубик льда — и Athlon 64 FX53 до 3007 МГц:

    14:30

    Sony PSX: EE+GS@90nm на самом деле выполнен по старой технологии:

    12:56

    Новые чипы DDR2 1 Гбит и модули 1 и 2 Гб от Samsung:

    12:53

    PC-3200 Platinum Limited Edition EL DDR — новые модули и наборы от OCZ:

    11:57

    Тестовые приложения: MetaBench v.0.98 Beta:

    11:05

    Официальная бета-версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:45

    Диагностика: Soltek Hardware Monitor Utility v.1.2:

    10:30

    Мировой рынок памяти: конец месяца спросу не помеха:

    10:27

    Драйверы для мониторов и аудио от Hercules:

    10:15

    Весна 2004: ждем LGA775 процессоры Xeon c FSB 800 МГц:

    10:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 января):

    10:00

    ЖК-мониторы Xerox: скоро в продаже:

    01:00

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