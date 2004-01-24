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    24 января 2004

    Внимание: не все серебряные термопасты одинаково полезны!:

    17:29

    Плоды миниатюризации: наручный... телевизор от NH Japan:

    16:38

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №5:

    15:11

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №5:

    14:01

    Новые драйверы и ПО для клавиатур Logitech:

    12:40

    Утилиты: OpenGL Extension Viewer v.2.07 Build 163:

    12:15

    Почтовые клиенты: Popcorn v.1.65 Beta 3:

    11:50

    Настройщики ОС: Tweak FX v.4.10:

    11:25

    Новый референс-дизайн Philips для домашних мультимедиа-центров на Nexperia:

    11:15

    Менеджеры загрузок: Fresh Download v.6.60:

    11:05

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.42:

    10:45

    Почтовые клиенты: The Bat! v.2.03.47 Beta:

    10:30

    IDC: поставки КПК в 2003 году начали увеличиваться:

    10:23

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 января):

    10:00

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