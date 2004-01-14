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    14 января 2004

    Первый (январь 2004) номер "Журнала iXBT.com" поступил в розничную продажу!:

    23:01

    Creative Inspire TD7700 — на российском рынке:

    22:57

    Интеграционная система для домашних сетей от Sanyo:

    15:41

    Интернет и сети: Avant Browser v.9.01 Beta 5:

    15:35

    Kodak признает победу цифровой фотографии и прекращает продажи пленочных камер:

    15:24

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 980.3 Beta:

    15:10

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.25:

    14:45

    SS8-D3L: видеокарта от C.P. Technology на базе S3 DeltaChrome S8 с пассивным охлаждением:

    14:38

    Утилиты: RAM Saver Pro v.3.5:

    14:20

    В ближайшие 27 месяцев в Европе будет море Мура:

    13:59

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.2.1:

    13:55

    TwinX2048RE-3200 — 2 Гб комплекты registered модулей Corsair:

    13:30

    Утилиты: SpyAnytime PC Spy v.2.24:

    13:30

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.2:

    13:05

    RoverMedia TV Link: семейство ТВ тюнеров от Rover Computers:

    13:03

    Утилиты: Driver Cleaner v.2.7:

    12:40

    Samsung: 3 млрд. долларов на DRAM, флэш и ЖК-панели:

    12:32

    IA-32 EL: системы на базе Itanium 2 будут исполнять код IA32 более эффективно:

    12:28

    Утилиты: Reg Organizer v.2.0 Beta 4:

    12:15

    HP и Dell выступают в поддержку Blu-ray:

    12:07

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.24:

    11:50

    Видеокарты на чипах GeForce FX5700, версия от Soltek:

    11:37

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.5.6:

    11:25

    Мировой рынок памяти: ситуация не изменится до февраля?:

    11:11

    Интернет и сети: ICQ Lite Build 1301:

    11:05

    Ближайшие планы Sony по выпуску КПК: Clie TH55:

    10:48

    Обновление прошивок для приводов BenQ и MSI:

    10:45

    Утилиты: AsusUpdate v.5.23.02:

    10:30

    Новые драйверы для чипсетов AMD-8131:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 января):

    10:00

    NVIDIA NV40: на прилавках – в апреле-мае?:

    10:00

    Анонсирована FreeBSD версии 5.2:

    09:39

    Altix 350: новые серверы SGI:

    07:03

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