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    12 января 2004

    SL-PT880Pro-FGR: новая системная плата Soltek на PT880:

    21:28

    Интернет и сети: BWMeter v.1.2.1:

    18:30

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.5:

    18:05

    Интернет и сети: JurikSoft Remote Control Tools v.0.7.0:

    17:40

    Новые внешние HDD LaCie: емкостью до 1 Тб:

    17:33

    Утилиты: CladDVD .NET v.3.4.2:

    17:15

    Очередной рекорд Samsung SDI: 80" плазменная панель:

    17:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R247 10.01.2004:

    16:50

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.24:

    16:25

    Тайваньские поставщики системных плат: результаты декабря:

    16:03

    Интернет и сети: LeechGet 2004 v.1.1 Final:

    16:00

    М3000 и Mega 865: ноутбук и barebone-система MSI на CES 2004:

    15:57

    Утилиты: ASTRA (Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant) v.4.14:

    15:35

    Утилиты: ASTRA32 v.0.92 Beta:

    15:10

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.1:

    14:45

    Фото дня 2: разгадка из нашего музея компьютерной истории:

    14:32

    Утилиты: FileBack PC v.4.0 (от 10 января):

    14:20

    Интернет и сети: InboxShield v.3.0:

    13:55

    По следам CES 2004: Pentium M с ядром Dothan — в работе:

    13:42

    Интернет и сети: InstantGet v.1.85:

    13:30

    Запись: Blindwrite Suite v.5.0.8:

    13:05

    Интернет и сети: K9 v.1.23:

    12:45

    BDF: ближайшие планы работы над Blu-ray Disc:

    12:44

    Утилиты: Central Brain Identifier v.6.0.0.2 Build 110:

    12:40

    Мультимедиа: XMPEG v.5.03:

    12:15

    Утилиты: V-Tuner v.03.122503 от Gigabyte:

    11:50

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte:

    11:25

    Обновление прошивок для DVD-RW-приводов от BTC:

    11:05

    Coolpix 2200 и 3200: новые цифровые камеры Nikon на CES 2004:

    11:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 января):

    10:45

    HP Blue: Apple iPod под торговой маркой Hewlett-Packard:

    10:39

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 января 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 января 2004 года):

    10:15

    Фото дня: загадка из нашего музея компьютерной истории:

    10:07

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 января 2004 года):

    10:00

    ST и Renesas начали поставки образцов NAND-флэш памяти производителям модулей:

    09:43

    Первые процессоры AMD Socket 939 — 29 марта?:

    09:38

    Мировой рынок памяти: неудачное начало "удачного" года:

    09:32

    ABIT подтверждает сотрудничество с ATI; не исключено сотрудничество с XGI...:

    09:13

    CAMEDIA C-760 Ultra Zoom: компактная камера Olympus с 10х оптическим зумом:

    08:39

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