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    29 января 2004

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.2.3.1:

    20:10

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.1.31:

    19:45

    Веб-бразуеры: AdsCleaner v.1.3:

    19:20

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.0.1481 (все версии):

    18:55

    Утилиты: PDF2Text Pilot v.1.10:

    18:30

    Мультимедиа: Advanced Viewer v.0.69:

    18:05

    Интернет и сети: Save Flash v.2.4.03:

    17:40

    Веб-бразуеры: iNetAdviser v.3.2.02:

    17:15

    Антивирусы: McAfee Stinger v.1.9.9:

    16:50

    Утилиты: Active@ File Recovery for Windows v.5.0:

    16:25

    Новая версия Novarg и новая цель — Microsoft:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.65 Beta 5:

    16:00

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.31:

    15:35

    На рынке графических чипов перемены: ATI выходит на второе место:

    15:35

    540 МГц XScale появится в мае?:

    15:32

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №9:

    15:23

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.31:

    15:10

    Запись: CDRWIN v.3.9f:

    14:45

    Gigabyte, Gigacube, Gigatrend: каждому изделию – по своей торговой марке!:

    14:36

    Digma: теперь — и марка модулей памяти:

    14:26

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.60:

    14:20

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.0:

    13:55

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.0.0.16 (Updated):

    13:30

    Настройщики ОС: Tweak FX v.4.20:

    13:05

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №9:

    12:56

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.1:

    12:40

    Обновление драйверов для мышей и клавиатур Logitech:

    12:15

    NVIDIA Quadro NVS 280 PCI: новая графика для рабочих станций:

    12:04

    Обновление прошивок для приводов Iomega, Lite-On и Samsung:

    11:50

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    11:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    11:05

    Мировой рынок памяти: сезон низкого спроса пока не ощущается:

    11:04

    Свежая прошивка для Radeon 9800XT:

    10:45

    MMC против CF: борьба ужесточается с представлением новых спецификаций:

    10:44

    Обновление драйверов для мобильной графики ATI:

    10:30

    Драйверы для встроенного аудио чипсетов AMD-8111:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 января):

    10:00

    Sharp обновила линейку ЖК-телевизоров Aquos 6 моделями:

    09:53

    Ближайшие два года для полупроводниковой индустрии будут безоблачными:

    08:27

    8,2-Мп цифровая камера Canon EOS-1D Mark II: старое название, новая начинка:

    01:11

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