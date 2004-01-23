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    23 января 2004

    Nintendo представит Gameboy с двумя экранами:

    18:04

    Менеджеры загрузок: GetRight v.5.1 Beta 2:

    17:15

    Airboard LF-X1: четвертое поколение портативных телевизоров Sony:

    16:59

    Почтовые клиенты: CheckMail v.1.4.3:

    16:50

    STMicroelectronics расширила портфолио своих микросхем флэш-памяти:

    16:48

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3553 Beta:

    16:25

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.6.1.0b:

    16:00

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R249 22.01.2004:

    15:35

    Мультимедиа: Sonique2 Beta Build 101:

    15:10

    Утилиты: Hitachi Feature Tool v.1.91:

    14:45

    Kennecott, Wainwright и Benford: новые продукты Intel NetStructure:

    14:44

    Тестовые приложения: Nokia Monitor Test 1.0.0.1:

    14:20

    Настройщики ОС: Registry Mechanic v.2.1 (от 21 января):

    13:55

    Интернет и сети: Port Explorer v.1.800:

    13:30

    Настройщики ОС: Process Supervisor v.1.38:

    13:05

    Чистильщики: HDCleaner v.2.350:

    12:40

    Утилиты: SpyBuddy v.2.7:

    12:15

    Интернет и сети: pcInternet Patrol v.2.3 Build 14:

    11:50

    Процессоры Intel для мобильных систем: сроки, тепловыделение:

    11:48

    Утилиты: ManageDesk v.2.067:

    11:25

    Настройщики ОС: WinBoost v.4.62:

    11:05

    Часы-КПК Fossil: Abacus не будет представлен:

    10:51

    Тестовые приложения: AIDA32 v.3.90.6 Beta:

    10:45

    Интернет и сети: BWMeter v.1.2.2:

    10:30

    Рынок DRAM: Hynix в 4 квартале вернулась на 3 позицию в рейтинге:

    10:30

    Почтовые клиенты: The Bat! v.2.03.45 Beta:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 января):

    10:00

    ITRS возвращается к трехлетнему циклу внедрения новых норм:

    01:03

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