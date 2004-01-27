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    27 января 2004

    Резервное копирование: nnBackup v.2.27:

    20:10

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.6.3:

    19:45

    ОС: twoOStwo v.2.3 Build 41 Beta:

    19:20

    Мультимедиа: WavTrim v.2.10:

    18:55

    Мультимедиа: mp3Trim v.1.90:

    18:30

    Файловые обменники: eMule Plus v.1j:

    18:05

    Антивирусы: The Cleaner v.4.0 Build 4197:

    17:40

    Novarg: реальная причина новой глобальной вирусной эпидемии:

    17:36

    Мультимедиа: MP3tag v.2.17 Final:

    17:15

    SanDisk: 1 Гб SD-пожалуйста, а с Wi-Fi SD придется подождать:

    17:09

    Мультимедиа: 1by1 v.1.44:

    16:50

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №8:

    16:30

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.6.1.1b:

    16:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R251 24.01.2004:

    16:00

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 26 января):

    15:35

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1351:

    15:10

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.98 Beta:

    14:45

    Почтовые клиенты и фильтры: K9 v.1.24:

    14:20

    Гибкие дисплеи SiPix: альтернатива электронной бумаге Philips?:

    13:55

    Настройщики ОС: StartRight v.1.1.3:

    13:55

    Mimail.Q: новая почтовая вирусная эпидемия и как с ней бороться:

    13:42

    PMP-100: грядущий MP3-плеер iRiver на Linux:

    13:39

    Настройщики ОС: AbpMon v.2.0.34:

    13:30

    OCZ Technology: комплекты DDR500 SDRAM, полная линейка Performance:

    13:10

    Настройщики ОС: PC Accelerator 2004 v.1.6:

    13:05

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.6:

    12:40

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.4:

    12:15

    Kanguru FC-RW — пишем флэшки на CD без компьютера:

    11:59

    Тестовые приложения: AIDA32 v.3.91.1 Beta:

    11:50

    Внешние SATA 1.0 и II увидят свет в феврале:

    11:37

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 RC1 Build 804:

    11:25

    Интернет и сети: Aggressive Spam Defense v.1.01:

    11:05

    Ноутбук BLISS 503C: платформа — Intel Centrino, графика — ATI M10:

    10:48

    Microsoft: обновление для всех версий Windows Media Player:

    10:45

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.3.60:

    10:30

    Новые модули Kingston HyperX и сводная информация по линейке:

    10:28

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 января):

    10:00

    X422 и C752L: новые продукты Lexmark для СМБ:

    08:45

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