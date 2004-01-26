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    26 января 2004

    Три новых мультимедийных карты ATI ALL-IN-WONDER:

    22:17

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.0.3:

    18:05

    Philips создает Polymer Vision и приступает к выпуску гибких дисплеев:

    17:55

    Веб браузеры: SlimBrowser v.3.90 Build 001:

    17:40

    RoverBook Explorer D795: с февраля — с новыми процессорами Intel:

    17:29

    Настройщики ОС: Process Supervisor v.1.42:

    17:15

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 23 января):

    16:50

    Настройщики ОС: Ram2Free v.1.03:

    16:25

    Диагностика: Active SMART v.2.41:

    16:00

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №7:

    15:57

    Трехмерные манипуляторы: будущее ближе, чем кажется:

    15:38

    Безопасность: Spy Cleaner v.7.1.3:

    15:35

    AVD, EVD и экономическая подоплека новых стандартов:

    15:33

    Parhelia/256MB DDR PCI: старинный чип на древней шине:

    15:33

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.59:

    15:10

    Настройщики ОС: Tweaki... for Power User v.4.35:

    14:45

    IDC о рынке КПК в Европе: популярность Palm OS падает:

    14:41

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0 RC1 25012004:

    14:20

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.2.2.2:

    13:55

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №7:

    13:53

    Утилиты: VMware v.4.5 Build 7070 RC1:

    13:30

    Новые наушники и гарнитура от Creative:

    13:23

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    13:05

    В Италии модифицирование чипов PS2 признается судом легальным:

    13:03

    Обновление ПО для звуковых карт Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS:

    12:40

    Fujitsu Laboratories: новый шаг в развитии топливных элементов:

    12:22

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.7.1:

    12:15

    Утилиты: CPU-Z v.1.21:

    11:50

    Диагностика: CPUCooL v.7.2.10:

    11:25

    Корейские изыскания: десктопный NV36 — в профессиональный NV36GL:

    11:14

    Обновление драйверов для мобильной графики ATI:

    11:05

    Новинка сезона: внешний ламповый USB аудио кодек:

    11:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 января):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 января 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 января 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 января 2004 года):

    10:00

    Свежая информация о планах XGI: PCI Express, графические DX9.1 чипы XG45 – в марте:

    09:53

    Иммерсионная литография позволит создавать чипы по 35-нм нормам:

    08:58

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