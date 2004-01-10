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    10 января 2004

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.0.26:

    22:15

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.1:

    21:50

    Запись: Recordius v.1.3:

    21:25

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.73:

    21:00

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4 Build 68:

    20:35

    Интернет и сети: Pop-Up Stopper Professional v.1.6.1002:

    20:32

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1:

    20:10

    Интернет и сети: Popcorn v.1.60 Beta 6:

    19:45

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.1.1288:

    19:20

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 0109:

    18:55

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.1.3:

    18:30

    Утилиты: Registry Defragmentation v.3.2:

    18:05

    Интернет и сети: IncrediMail Build 1338:

    17:40

    Утилиты: PerformanceTest v.5.0 Build 1007:

    17:15

    Интернет и сети: The Bat! v.2.03.31 Beta:

    16:50

    Интернет и сети: Avant Browser v.9.01 Beta 3:

    16:25

    Архиваторы: WinRAR v.3.30 Beta 5:

    16:00

    IBM выпускает кассовые системы на Linux:

    15:40

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.41.00:

    15:35

    Мультимедиа: RealOne Player v.10 Beta 1:

    15:10

    Утилиты: Win32Pad v.1.5.0:

    14:45

    Мультимедиа: TVTool v.9.5.5.5:

    14:20

    Графика: GIMP v.2.0 Pre1:

    14:20

    Новые драйверы и ПО для мышей Logitech:

    13:55

    Новый BIOS для видеокарт ELSA (ATI):

    13:30

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    13:05

    Новые драйверы для кодеков серии Envy24:

    12:40

    Новые драйверы для видеокарт на базе Kyro:

    12:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.53.06:

    11:50

    DiMAGE Scan Dual IV — новый пленочный сканер Konica Minolta:

    11:27

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.55:

    11:25

    Lumix DMC-LC50 и DMC-LC70 — новые камеры Panasonic:

    11:23

    Обновление прошивок для приводов ASUS и Lite-On:

    11:05

    Утилиты: AsusUpdate v.5.23.01:

    10:45

    Kingston отметила годовщину HyperX выпуском DDR533 SDRAM:

    10:36

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.22.04:

    10:30

    Рынок полупроводников в 2004 году по оценкам DataBeans:

    10:15

    Обновление драйверов для звуковых карт Yamaha:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 января):

    10:00

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