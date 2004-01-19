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    19 января 2004

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.0.2:

    23:55

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 1110:

    23:30

    Мультимедиа: Waver v.2.91:

    23:30

    Интернет и сети: AbsoluteFTP v.2.2.1:

    23:05

    Утилиты: Tweak FX v.4.0:

    22:40

    Запись: CopyToCD/DVD v.2.4.16:

    22:15

    Утилиты: Reg Organizer v.2.0 Beta 6:

    21:50

    Утилиты: HDCleaner v.2.349:

    21:25

    Утилиты: MemMonster v.4.45:

    21:00

    Утилиты: Defrag for Windows v.2.2:

    20:35

    Утилиты: Backup2004 Pro v.3.0.1.56:

    20:10

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.0:

    19:45

    Два новых ЖК монитора в серии RoverScan Futura:

    19:22

    Мультимедиа: 1by1 v.1.43:

    19:20

    Утилиты: Cacheman XP v.1.0.0.36:

    18:55

    Интернет и сети: Avant Browser v.9.01 Beta 6:

    18:30

    Утилиты: Samurize v.1.1.6:

    18:05

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.23.00.33:

    17:40

    Интернет и сети: The Bat! v.2.03.38 Beta:

    17:15

    Sony LF-X1 — портативный дисплей с TV-тюнером и поддержкой WLAN:

    16:56

    Ноутбуки в 2004 году "похудеют" до 9,7 мм и научатся "разговаривать":

    16:51

    Мультимедиа: XPlayer v.2.3.0.3 Beta:

    16:50

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.9.13:

    16:25

    Архиваторы: PowerArchiver 2003 v.8.7 Beta 1:

    16:00

    Утилиты: Fresh UI v.6.85:

    15:35

    Texas Instruments выпустила 1-ГГц DSP по 90-нм нормам:

    15:12

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.3.5.22:

    15:10

    Интернет и сети: Mozilla v.1.6 Final:

    14:45

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1.1:

    14:20

    Интернет и сети: InboxShield v.3.0.1:

    13:55

    Интернет и сети: UltraFXP v.1.0:

    13:30

    Настольные barebone-системы Asus T2-P и T2-R:

    13:09

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.3:

    13:05

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.30:

    12:40

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.30:

    12:15

    Музыка Philips: плееры hdd060 и hdd120:

    12:14

    Фото дня: видеокарта ASUS V9560XT/TD на чипе GeForce FX 5600ХТ:

    12:11

    Microsoft: важное исправление для Windows Media Player 9:

    11:50

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    11:25

    Обновление прошивок для видеокарт Leadtek:

    11:05

    Новые модели All-in-one ноутбуков от Toshiba:

    10:50

    Производители системных плат пессимистичны в оценках перспектив DDR2:

    10:47

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 января):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 января 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 января 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 января 2004 года):

    10:00

    Четыре новых камеры Canon серии MV700:

    09:03

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка №3:

    01:07

    Электронная бумага в исполнении Fujitsu Laboratories:

    00:39

    Из нашего музея компьютерной истории: загадка №3:

    00:01

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