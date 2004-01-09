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    9 января 2004

    Mega Stick 256 и PN54GBT: новинки MSI на CES 2004:

    20:01

    ApeXtreme: игровая платформа VIA Glory в реализации Apex Digital:

    18:32

    Прощай, Azalia, да здравствует Intel High Definition Audio!:

    17:53

    RADEON 9800 PRO Mac Special Edition: графический адаптер ATI на MacWorld 2004:

    17:18

    CES 2004: 190 Мбит/с в будущей версии спецификаций HomePlug Powerline Alliance:

    14:05

    Важные уточнения по поводу отношений между NVIDIA и ABIT:

    13:44

    SanDisk представляет 2 Гб Memory Stick PRO, расширяет линейку MS Pro Duo:

    12:04

    QV-R51 — 5 мегапиксельная компактная камера CASIO:

    11:57

    Giant III: новая система охлаждения видеокарт от Thermaltake:

    11:41

    TSMC завершает переоборудование 300-мм завода и строит новый:

    10:58

    SanDisk пополняет линейку USB-носителей Cruzer: Cruzer Micro, MP3 Companion и другие:

    10:46

    Verbatim: сроки поставок двухслойных DVD+R дисков будут соблюдены:

    10:36

    DVD+RW Alliance: стандарт на 16х диски DVD+R — до конца 2004 года!:

    10:25

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены, на спотовом рынке спрос растет:

    10:23

    Sharp о планах увеличения производства панелей для ЖК-телевизоров:

    09:59

    Япония и США работают над единым стандартом топливных батарей питания:

    09:38

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