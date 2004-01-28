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    28 января 2004

    Утилиты: DHTML Menu Builder v.4.7.002:

    17:15

    Мультимедиа: Fast CD Ripper v.1.53:

    16:50

    Coolpix 8700: новая 8-Мп цифровая камера от Nikon:

    16:32

    Утилиты: AllToTray v.4.6.3:

    16:25

    Nikon D70, AF-S DX Nikkor 18-70mm F/3.5-4.5G IF-ED и вспышка SB-600: официальное представление:

    16:21

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R252 27.01.2004:

    16:00

    palmOne в поисках альтернативной ОС:

    15:41

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.6.3a:

    15:35

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.1.30:

    15:10

    Интернет и сети: Get File Size v.2.0.3:

    14:45

    RLDRAM II: чуть лучше, чем ожидалась:

    14:29

    Мультимедиа: Smart MP3 Renamer v.1.3.0.1:

    14:20

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.2.0:

    13:55

    Coolwalker MSV-01 — цифровой фотоальбом Nikon:

    13:48

    TSMC начнет выпуск 65-нм чипов в 2005 году с применением иммерсионной литографии:

    13:41

    Мультимедиа: Ultra Tag Editor v.1.45:

    13:30

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.3.2.1:

    13:05

    Рынок фотокамер в 2003 году: данные PMA и NMA:

    13:03

    Из нашего музея компьютерной истории: разгадка загадки №8:

    12:45

    Настройщики ОС: RegSnap v.4.1.1224:

    12:40

    Методы и утилиты F-Secure по изгнанию W32/Mydoom:

    12:26

    Методы и утилиты F-Secure по изгнанию W32/Mydoom:

    12:26

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.0.2:

    12:15

    Диагностика: Intel Active Monitor v.1.20:

    11:50

    Первые тестовые испытания PCI Express: NVIDIA NV34 и ATI RV380:

    11:40

    Рынок жестких дисков: оценки аналитиков и собственный обзор:

    11:37

    Настройщики ОС: Asmw PC-Optimizer v.6.17:

    11:25

    Антивирусы: McAfee Stinger v.1.9.8:

    11:05

    Архиваторы: PowerArchiver 2003 v.8.70.09 Final:

    10:45

    Мировой рынок памяти: трейдеры пополняют запасы:

    10:45

    Диагностика: VIATray v.1.53:

    10:30

    90 нм процессоры Celeron, новые чипсеты: названия, сроки, цены...:

    10:21

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.0:

    10:15

    Антивирусы: лечимся от вирусов Win32.Mydoom.A:

    10:00

    NV40 = GeForceFX 6XXX? Немного слухов о новых GPU от NVIDIA:

    09:46

    DC S30: цифровая камера BenQ, воспроизводящая MP3:

    04:04

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