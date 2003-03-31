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    31 марта 2003

    Процессоры Intel Celeron: новые 2,3 ГГц/2,4 ГГц версии, новый степпинг D1:

    21:15

    Новые проекторы Toshiba TLP-T720/T721:

    17:25

    В ожидании новой технологии флэш-памяти от Motorola:

    15:43

    Все драйверы прошедшей недели (24.03.2003-30.03.2003):

    13:00

    Все BIOS прошедшей недели (24.03.2003-30.03.2003):

    12:30

    Графическая карта DAYTONA GeForce FX5200 от Palit:

    12:27

    Samsung не будет уменьшать инвестиции в сектор DRAM:

    11:45

    Ридеры SM и CF, промышленные CF и новые SD от I-O Data:

    11:18

    IBM произведет первые чипы NVIDIA на ядре NV35:

    10:34

    UltraTrak RM15000 RAID: новая подсистема хранения данных от Promise:

    10:06

    iWathTV – ТВ тюнер под торговой маркой MaxSelect:

    09:49

    Tornado GeForce FX 5600 Ultra, 5600, 5200 Ultra и 5200: новые графические карты от InnoVISION:

    09:28

    Фото дня: HIS Excalibur RADEON 9500 128MB... 128 бит!:

    01:46

    Война в Ираке и тайваньские поставки:

    01:05

    Samsung строит фабрику по выпуску ЖК панелей 7 поколения:

    00:39

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