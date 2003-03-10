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    10 марта 2003

    Intel вкладывает средства еще в четыре компании:

    16:12

    Обновление драйверов для OpenGL-ориентированных карт от ATI:

    15:35

    Обновление драйверов для видеокарт 3DLabs:

    14:55

    Фабрики Intel: немного о строительстве и реконструкции:

    14:39

    3,06 ГГц и 3,0 ГГц Intel Xeon, официально:

    14:35

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    14:25

    Все драйверы прошедшей недели (03.03.2003-09.03.2003):

    14:00

    Unix vs. IBM: SCO обвиняет компанию в незаконном использовании кода в Linux:

    13:44

    Gainward FX PowerPack! Ultra/1000Plus Golden Sample: подробности об охлаждающей системе:

    13:32

    Все BIOS прошедшей недели (03.03.2003-09.03.2003):

    13:10

    Гибкие дисплеи UDC: концепция развивается:

    12:53

    Пополнение в серии Rocket Serial ATA от HighPoint: RocketRAID 1542 и RocketMate 1000:

    12:05

    Hynix выпускает FeRAM:

    12:01

    Wildcat VP990 Pro: новая профессиональная графическая карта от 3Dlabs с 512 Мб памяти на борту:

    11:41

    Soyo P4I845PE ISA: системная плата для промышленных ПК и телефонии:

    11:24

    ProLite C480T: 19-дюймовый ЖК монитор от IIYAMA со встроенным ТВ тюнером:

    10:26

    Новые 2,5-дюймовые винчестеры от Fujitsu емкостью до 80 Гб:

    10:05

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