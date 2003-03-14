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    14 марта 2003

    Вышел Pre-Release новой версии RightMark Audio Analyzer 5.0:

    18:00

    Программирование: PHP v.4.3.2 RC1:

    17:35

    Наши на CeBIT 2003: новые технологии от Philips и Epson:

    17:30

    Утилиты: WinBoost v.4.20:

    17:05

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 42 Beta:

    16:50

    MOBILITY RADEON 7000 IGP, новый интегрированный мобильный чипсет от ATI:

    16:38

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.45.5 (Test Version):

    16:20

    Драйверы ATI Catalyst v.3.2:

    16:00

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.2.01 (Test Build):

    15:25

    RightMark Audio Analyzer 5.0, версия Pre-release:

    15:06

    Утилиты: NVSwap v.1.0:

    14:55

    Утилиты: SpeedFan v.4.08:

    14:30

    Наши на CeBIT 2003: экспозиция компании Gigabyte:

    14:09

    Мультимедиа: два новых патча для PowerDVD v.4.0:

    14:00

    Интернет и сети: Mozilla v.1.3 Final:

    13:40

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R128 от 13.03.2003:

    13:05

    Интернет и сети: Opera v.7.03:

    12:45

    Latitude D: новая серия корпоративных ноутбуков от Dell:

    12:17

    Новая версия BIOS для материнских плат Jetway:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    12:00

    Mediatek изменяет интерфейс DVD-продуктов:

    11:43

    32-битные чипы графической DDR2 SDRAM от Elpida:

    11:27

    Toshiba анонсировала 2 Гбит чипы флэш-памяти:

    11:22

    NVIDIA GeForce FX 5600 Go и GeForce FX 5200 Go: новая графика для мобильных ПК:

    10:51

    AMD анонсировала стратегию маркировки процессоров AMD Opteron:

    10:13

    Gigabyte выходит на рынок ноутбуков:

    10:08

    Обновление цен на мобильные процессоры от AMD:

    09:41

    CeBIT 2003: SanDisk представляет 4 Гб карты CompactFlash:

    00:47

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