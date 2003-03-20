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    20 марта 2003

    1-дюймовый 1,5 Гб винчестер от Cornice по цене менее $100:

    18:05

    Интернет и сети: JurikSoft Remote Control Tools v.0.5.0:

    17:00

    Утилиты: DVDIdle v.1.60:

    16:30

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.1.4:

    16:00

    Утилиты: Trojan Remover v.5.0.0:

    15:35

    Утилиты: RAM Def XTreme v.2.7:

    15:00

    OCZ Technology: планы по выпуску модулей памяти QBM:

    14:59

    119FD: новая модель ЭЛТ монитора RoverScan на базе трубки FD Trinitron:

    14:52

    Фото дня: ноутбук ASUS S1N (Centrino) – в нашей лаборатории!:

    14:35

    Интернет и сети: NetPeeker v.2.51:

    14:20

    Утилиты: Boost XP v.1.02:

    13:30

    Антивирусы: Panda Antivirus Platinum v.7.04:

    13:00

    Утилиты: Samurize v.0.85b:

    12:35

    Битовый переключатель QBM10 от Kentron для модулей QBM533:

    12:22

    Утилиты: RegMon v.6.0:

    12:00

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.46:

    11:20

    3D дисплеи от Sharp – до конца 2003 года:

    11:14

    Новые версии драйверов Detonator: v.42.52 и v.43.03:

    10:55

    Первые 4 Гб модули памяти DDR Registered DIMM от Micron:

    10:39

    Обновление драйверов для звука CMI-9739A от C-Media:

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и MSI:

    10:15

    Inspiron 8500: новые ноутбуки от Dell с 15,4-дюймовыми ЖК панелями:

    09:53

    Infineon: взгляд со стороны ProMOS и Nanya:

    09:27

    17-дюймовый CRT монитор AC711 от Acer:

    09:20

    Фото дня: 512 Мб карта Secure Digital от SimpleTech:

    09:15

    Первый китайский 200 МГц DSP обеспечивает 200 MIPS:

    07:21

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