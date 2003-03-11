  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 марта 2003

    DVD-плеер Denon DVD-2900N с поддержкой DVD-Audio/SACD и прогрессивной разверткой:

    18:12

    Мультимедиа: n.player v.1.2.0.0 Beta:

    16:45

    NVIDIA Cg Toolkit v.1.1:

    16:10

    Утилиты: CpuiIDMax v.2:

    15:40

    Stinger MRT-48A: 48-портовый DSL-концентратор Lucent:

    15:21

    Архиваторы: WinRAR v.3.20 Beta 1:

    15:05

    RAIDn: новое поколение RAID:

    14:39

    Утилиты: DivXRepair v.1.0.1:

    14:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R125 от 09.03.2003:

    13:55

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    13:25

    Утилиты: Gigabyte EasyTune 4 v.013001:

    12:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:20

    Утилиты: Winbond Hardware Monitor v.3.4.1.1 (Soyo):

    11:45

    Transmeta: подробности о процессоре TM8000 (Astro):

    11:31

    Новые драйверы для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    11:15

    ServerWorks: сокращение поставок чипсетов Grand Champion:

    10:39

    Hush Mini-ITX: новые миниатюрные ПК на базе плат VIA EPIA:

    10:24

    Универсальный мультимедийный стандарт MPV, официально:

    09:50

    Microsoft готовит новый Office:

    09:48

    Microsoft готовит новый Office:

    09:48

    VIA Apollo KT400A, официально:

    09:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018