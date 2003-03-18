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    18 марта 2003

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.4.5:

    21:15

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.50 RC:

    20:50

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.6 Beta:

    20:20

    Мультимедиа: Tag&Rename v.2.1.7.2:

    19:55

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    19:30

    Архиваторы: WinRAR v.3.20 Beta 2:

    19:05

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.0:

    18:45

    MINOLTA-QMS: доступный цветной лазерный принтер для сектора СМБ:

    18:22

    Утилиты: HWiNFO32 v.1.30:

    18:20

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional v.1.2.5:

    17:55

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R130 от 16.03.2003:

    17:30

    Грядет NVIDIA nForce2-MX?:

    17:30

    Вышла новая версия RightMark Audio Analyzer 5.0!:

    17:19

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.45.7 (Public Test Version):

    17:15

    Запись: новые плагины для Nero Burning Rom:

    16:50

    Интернет и сети: Trillian v.0.74D:

    16:25

    Microsoft: исправление для Windows 2000:

    16:00

    LF-P567C: DVD/CD привод от Panasonic:

    15:45

    Microsoft: исправление для Windows XP:

    15:35

    Infineon: новые DDR/DDR2 изделия:

    15:24

    Новые продукты от Ahead Software:

    15:10

    Утилиты: Radeonator v.3.0 Alpha – последний в серии:

    14:20

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    13:55

    Новые сетевые GbE/10GbE продукты от Intel:

    13:40

    Новые WHQL-драйверы для графических процессоров Xabre:

    13:30

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    13:05

    Новые драйверы для ATI Mobility Radeon 9000:

    12:40

    Наши на CeBIT 2003: продолжение…:

    12:21

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron и VIA:

    12:20

    Новые версии BIOS и утилиты Hardware Monitor для материнских плат Abit:

    11:55

    Утилиты: Soltek Hardware Monitor Utility v.2.05:

    11:30

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    11:15

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:50

    YSS942 и YSS941: новые Surround Sound декодеры от Yamaha:

    10:47

    Все драйверы прошедшей недели (10.03.2003-16.03.2003):

    10:20

    Все BIOS прошедшей недели (10.03.2003-16.03.2003):

    10:00

    SiS160: первый WLAN чип от SiS:

    09:58

    Silicon Hive: кремниевый улей Philips:

    09:00

    Вышла новая версия RightMark Audio Analyzer 5.0!:

    00:29

    Дополнение к новости "VIA KT600 - в следующем месяце?":

    00:24

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