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    6 марта 2003

    CableFree USB: беспроводная замена принтерному кабелю:

    19:39

    EAX 4.0: новая версия аудио API от Creative. Плюс формат ISACT:

    19:10

    Утилиты: nnCron LITE v.1.11 Build 80:

    18:55

    Утилиты: SMARTUDM v.2.00:

    18:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.1.5:

    17:55

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.0.0:

    17:20

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.5.2:

    16:45

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.13:

    16:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.4.9.9:

    15:55

    "Новости DVD-индустрии": есть вакансия:

    15:50

    Форум iXBT.com: открылся новый раздел по тематике "DVD и домашние кинотеатры":

    15:42

    T-Mobile начала продажи BlackBerry в Европе:

    15:38

    Интернет и сети: GetRight v.5.0 Beta 6:

    15:30

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.6.0.79.0:

    14:45

    Фото дня: Gigabyte Radeon 9200:

    14:41

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    14:15

    Утилиты: IBM Drive Fitness Test v.3.40:

    13:50

    Kingston расширила и дополнила линейку модулей памяти HyperX:

    13:40

    Обновление драйверов для Creative NOMAD Jukebox 3/2:

    13:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Soyo:

    12:45

    Графические чипы RADEON 9800 PRO, RADEON 9600 и RADEON 9200 от ATI, официально:

    12:38

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Shuttle и Soltek:

    12:20

    LD Shot: новая технология линейной струйной печати от Sony:

    12:02

    Обновление драйверов для контроллеров Adaptec:

    11:45

    MP5240A-DP: 4-скоростной DVD+RW привод от Ricoh:

    11:08

    GENIO e550C: Pocket PC от Toshiba со встроенной цифровой камерой:

    10:37

    Новый Pocket PC 2003 КПК Mio 558 от Mitac:

    09:40

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