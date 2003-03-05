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    5 марта 2003

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.1.0 RC1:

    19:00

    Мультимедиа: WinAmp 3.0d Silent Update:

    18:20

    ОС: Mandrake Linux v.9.1 RC2:

    17:45

    Утилиты: Ad Muncher v.4.41 Build 4599 Beta:

    17:00

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 2:

    16:15

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.0.7:

    15:25

    Powerchip и Elpida договорились о 0,13-мкм техпроцессах:

    15:03

    512 Мб Unbuffered модули памяти PC3700 от TwinMOS:

    14:31

    Запись: Nero WMA Plug-in v.2.0.9.1:

    14:30

    Утилиты: PlexTools v.1.20A:

    14:00

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.15a:

    13:10

    Toshiba: метаноловые источники питания стали миниатюрнее:

    12:47

    Неофициальные аудио-драйверы для nForce 1/2:

    12:30

    VIA лицензировала аудио технологии у Sensaura:

    12:16

    IBM создает в Европе консалтинговое подразделение:

    11:55

    Catalyst 3.2 выйдет уже в этом месяце:

    11:50

    Система резервного копирования и восстановления CMS Peripherals ABSplus: теперь емкостью 250 Гб:

    11:24

    Новая версия драйверов для AC97-кодеков RealTek:

    11:05

    Драйверы KX Project v.5.00.3530 Beta:

    10:35

    Новые экспонаты нашего музея: лэптоп Olivetti M15 PC:

    10:27

    Inspiron 1100: новая массовая серия ноутбуков от Dell на процессорах Celeron:

    09:59

    Утилиты: Hot CPU Tester Pro v.3.4.2:

    09:50

    CMO строит завод по производству TFT ЖК-дисплеев шестого поколения:

    09:43

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R124 от 04.03.2003:

    09:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    08:10

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": теперь – в "Экто-Пресс":

    02:03

    L3H: новая серия ноутбуков от ASUS на базе Pentium 4:

    02:02

    Компьюторг: отчет о конференции «КЕЙ-iXBT — открытый диалог»:

    02:00

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