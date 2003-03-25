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    25 марта 2003

    Мультимедиа: DivX v.5.0.4 Schizo Beta 2:

    19:05

    35 Гбайт твердотельные флэш-диски от M-Systems:

    18:10

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.0.7 Build 2:

    17:00

    Microsoft: выпущен DirectX 9.0a:

    16:45

    Dell официально анонсировала собственные принтеры:

    16:36

    Интернет и сети: Windows Messenger v.5.0.0149 Beta:

    16:25

    Bluetooth выбрала Portege 4010 в качестве DPIT-платформы:

    16:24

    Мультимедиа: WinAmp5 этим летом:

    16:10

    Обновление драйверов для мониторов Samsung:

    15:50

    Новые драйверы для AC97-кодеков Realtek:

    15:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    15:20

    Обновление BIOS и драйверов RAID-контроллеров HighPoint:

    15:05

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp и MSI:

    14:50

    Обновление драйверов для мониторов Acer:

    14:35

    Загруженность линий UMC в третьем квартале составит 80%:

    14:20

    Nanya: массовый выпуск чипов по 0,11-мкм техпроцессу - в четвертом квартале:

    12:47

    Tejas и Prescott - новые подробности:

    12:00

    Samsung Nexio S160: европейский анонс – в третьем квартале:

    11:32

    Micron представила 512 Мбит чипы DDR400:

    11:00

    iPaq h2200: новый PDA от Hewlett-Packard:

    10:50

    CS4272 и CS4271: новые 24-бит/192 КГц кодеки от Cirrus Logic:

    10:32

    19-дюймовый ЖК монитор FlexScan L767 от EIZO Nanao:

    10:06

    Новая статья на Компьюторге: «Rockfire – игрунам: пять геймпадов от SVEN»:

    02:24

    Три новых процессора семейства Intel XScale:

    02:16

    Audiophile USB: новый внешний USB/MIDI интерфейс от M-Audio:

    01:36

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