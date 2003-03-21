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    21 марта 2003

    Интернет и сети: Fresh Download v.5.50:

    22:00

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.3.0.0:

    21:25

    Microsoft: важные исправления для всего семейства ОС Windows:

    17:50

    Фото дня: ASUS V9900 Ultra - в нашей лаборатории:

    17:06

    Новый портативный проектор Dell 2100MP:

    16:39

    Hunetec H500: монохромный беспроводной КПК на Palm OS 5:

    14:59

    Eizo Nanao увеличила гарантию на ЖК мониторы FlexScan до 5 лет:

    14:18

    Linux: компания ALT Linux объявляет о выходе Junior 2.2:

    14:00

    Количество "синих воротничков" уменьшилось в США на 20% за два последних года:

    13:46

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle и Tyan:

    13:30

    Японские компании – за стандартизацию жидкостных элементов питания:

    13:16

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility v.5.00.10.12:

    13:00

    UMC: пилотное производство с нормами 0,09 мкм - в третьем квартале:

    12:36

    Перестраиваемые оптоволоконные модули Phasebridge PIMT9010:

    12:31

    Новые версии BIOS и утилита для материнских плат AOpen и ASUS:

    12:30

    Графическая карта 3D Prophet 9800 Pro от Hercules:

    12:26

    SB52G2 XPC: новая barebone-система от Shuttle с двойной сетевой функцией:

    12:13

    Обновление драйверов для SCSI-контроллеров Adaptec:

    12:00

    36 Мбит чипы SRAM от GSI:

    11:45

    Новые репродукционные системы Canon CLC 3900+ и CLC 5000+,:

    11:44

    Текущие цены на SDRAM и DDR чипы памяти:

    10:47

    Официальный анонс систем Springdale перенесен на неделю:

    10:13

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