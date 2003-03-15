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    15 марта 2003

    Интернет и сети: Mozilla 1.3 в сборке ALT Linux:

    21:05

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 4:

    20:10

    Интернет и сети: eMule v.0.27a:

    19:45

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.6:

    19:20

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R129 от 14.03.2003:

    18:50

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Beta 6:

    18:20

    Новые скрипты SoftR9x00 для RivaTuner с поддержкой Catalyst v.3.2:

    18:00

    Новые драйверы для встроенного видео от S3:

    17:45

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    17:25

    Новые версии BIOS для материнских плат QDI:

    17:10

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    16:50

    Неофициальные драйверы Detonator v.43.00 от ASUS:

    16:20

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Shuttle:

    16:05

    Chi Mei объявляет о разработке прототипа 20" органического OLED-дисплея:

    11:50

    Широкоформатный 22,2" LCD-монитор ViewSonic VP2290b Widescreen с соотношением сторон 16:10:

    11:40

    2 Гбит и 4 Гбит чипы NAND-флэша от Toshiba:

    10:12

    Флэш-карты нового форм-фактора miniSD от Sandisk:

    10:05

    Наши на CeBIT 2003: новые оптические носители и приводы:

    03:17

    CeBIT 2003: новые инициативы VIA. Процессор Mark CoreFusion, платформа Nano ITX:

    02:05

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