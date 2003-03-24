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    24 марта 2003

    SVEN: новинки на рынке активной акустики:

    21:43

    Интернет и сети: eMule v.0.27с:

    20:00

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.0 Final:

    19:30

    Мультимедиа: WinAmp v.2.9 Beta 2:

    19:00

    Мультимедиа: DivX v.5.0.4 Schizo Beta:

    18:15

    eXtremeDSLMAX: 50 Мбит/с от Centillium Communications:

    17:42

    Фото дня: профессиональная графическая карта FireGL X1 256MB от ATI:

    16:54

    GDDR2 и GDDR3: готовность к большому выходу:

    13:23

    Утилиты: Daemon Tools v.3.32:

    13:00

    Studio: новая серия наушников от AKG:

    12:40

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.2.01 Final:

    12:20

    MobilePro 900: новый PDA от NEC со старыми характеристиками:

    12:06

    Elpida получает лицензию на использование Yellowstone:

    12:04

    Принтеры Dell: ждем на этой неделе:

    12:00

    Утилиты: nVidia File Remover v.0.6:

    11:40

    Hewlett-Packard готовит выпуск ноутбуков с 17-дюймовыми экранами:

    11:39

    DV 3000: 2,1-мегапиксельная цифровая видеокамера Mustek:

    11:14

    AMD создает новую компанию?:

    11:04

    Интернет и сети: Symantec pcAnywhere v.11.0 Open Beta:

    11:00

    Microsoft: исправление для Internet Explorer 6:

    10:20

    Компания Mirex обретает самостоятельность:

    10:01

    Samsung начала производство 1 Гб модулей DDR-II:

    10:00

    Портативный DVD-R/RW привод от Pioneer с интерфейсом USB 2.0:

    09:47

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron и Intel:

    09:40

    Все драйверы прошедшей недели (17.03.2003-23.03.2003):

    09:00

    Все BIOS прошедшей недели (17.03.2003-23.03.2003):

    08:20

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