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    3 марта 2003

    РМА2003: Olympus представляет детали 4/3:

    17:58

    РМА2003: Konica представила Revio KD-410Z:

    17:57

    РМА2003: Kodak представила EasyShare DX6340:

    17:39

    РМА2003: Kodak демонстрирует первую камеру с OLED-дисплеем - EasyShare LS633:

    17:02

    Ikanos демонстрирует ADSL/VDSL-решение SmartLeap:

    16:38

    Sony начнет продажи Blue-ray DVD привода BDZ-S77 с апреля:

    16:04

    Семейство беспроводных устройств EZ Connect Turbo от SMC Networks:

    14:16

    РМА 2003: SiPix представила StyleCam Groove и Extreme:

    13:40

    Продукты Xoro на CeBIT 2003:

    13:33

    Sanyo начала коммерческие поставки OLED дисплеев:

    12:30

    DiMAGE Xt: новая версия миниатюрной камеры от Minolta:

    11:23

    PMA 2003: Micron анонсировала мегапиксельный CMOS-сенсор:

    11:19

    Стильный UPS-модуль SN-650 от Casecom:

    09:58

    Еще раз об отношениях между MSI и NVIDIA:

    09:28

    Inspiron 5100: новый двухшпиндельный ноутбук от Dell на P4 для настольных ПК:

    08:50

    PMA 2003: новинки от Lexar Media:

    01:36

    Компьюторг: статья цикла «Ликбез по бухучету для компьютерщиков». Занятие 4: Сцилла и Харибда:

    00:35

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