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    12 марта 2003

    Утилиты: Personal Passworder v.3.4:

    18:40

    Sens X10: ноутбук на Centrino от Samsung:

    17:29

    Flexis FX100: уникальная гибкая клавиатура от "МакЦентра" для Palm Tungsten T:

    17:22

    RH-32: съемный рэк с переходником IDE => Serial ATA:

    17:10

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.1.0 Final:

    17:05

    DDR: снижение цен закончилось:

    16:38

    Yamaha: модельный ряд электропиано серии P расширен моделью P60:

    16:29

    Утилиты: Ad Muncher v.4.41 Build 4936 Beta:

    16:10

    CeBIT 2003: новые GPS модули от Leadtek:

    16:03

    Утилиты: TaskInfo2003 v.5.0.0.86 RC3:

    15:35

    KN400: новый мобильный чипсет от VIA с поддержкой Mobile AMD Athlon XP-M:

    15:34

    CeBIT 2003: 12 новых мобильных процессоров от AMD. Бренд Athlon XP-M официально:

    15:03

    Мультимедиа: новый Koepi´s XviD Codec:

    15:00

    Серия ноутбуков Centrino от ASUS:

    13:34

    Утилиты: Rage3D Tweak v.3.8b:

    13:15

    CeBIT 2003: Fujifilm демонстрирует FinePix A310:

    13:03

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R126 от 11.03.2003:

    12:40

    LifeBook S2000 и S6000: воплощение новых традиций Fujitsu:

    12:13

    Интернет и сети: eDonkey (Overnet) v.0.45.4:

    11:55

    Intel Centrino, официально:

    11:40

    CeBIT 2003: Pretec демонстрирует карты CompactFlash емкостью 6 Гб:

    11:34

    Мультимедиа: WinAmp v.2.9 через две недели:

    11:30

    CeBIT 2003: 54-дюймовый TFT LCD телевизор от Samsung Electronics:

    11:24

    Microsoft: DirectX 9.0 может стать последним в этой серии:

    10:50

    CeBIT: Mitac демонстрирует бытовые ПК AV PC 8590 и AV PC 8188:

    10:28

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    10:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron, ASUS, EPoX и MSI:

    09:25

    Обновление драйверов для оптических мышей A4Tech:

    08:40

    GC-A55, GC-A50 и GC-A33: три новые web-камеры JVC:

    03:35

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