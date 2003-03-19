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    19 марта 2003

    Графика: Paint Shop Pro 8.0 Beta 4:

    16:00

    Вышел новый дистрибутив ASPLinux v.7.3 Server Edition:

    15:30

    "Официальные" драйверы Detonator v.42.42:

    15:00

    Мультимедиа: Nic´s XviD Codec:

    14:30

    Базы данных: MySQL 4.0.12 Gamma:

    14:00

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC12.3:

    13:30

    Временное отключение конференции:

    13:04

    Временное отключение конференции:

    13:04

    Интернет и сети: LimeWire v.2.9.3 Alpha:

    13:00

    Наши на CeBIT 2003: серверы и сетевые платы:

    12:59

    Наши на CeBIT 2003: цифровые камеры:

    12:57

    Наши на CeBIT 2003: заключение:

    12:52

    Интернет и сети: Overnet v.0.46:

    12:30

    ATI получила лицензию на шину Pentium M:

    12:18

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R131 от 18.03.2003:

    12:00

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.2.00 Final:

    11:30

    Утилиты: Windows Media Audio 9 Lossless to Wave Converter:

    11:00

    Новая статья на Компьюторге: "Samsung 171N и 172B — преемственность поколений":

    10:45

    Свежий патч для iTouch от Logitech:

    10:30

    AMD: Athlon 64 и DDR400, процессорное ядро Thorton:

    10:21

    Обновление драйверов и BIOS для контроллеров HighPoint:

    10:00

    DV4200: 2,1-мегапиксельная видеокамера Pretec:

    09:55

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    09:30

    ECS планирует выпуск ноутбука по цене $599:

    09:23

    Производители DRAM наращивают объемы выпуска high-end чипов:

    09:02

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    09:00

    WANDA: концепт нового карманного ПК от Texas Instruments:

    08:56

    Семейство чипов Toshiba TX7901 для построения медиа-центров:

    08:40

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