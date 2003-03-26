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    26 марта 2003

    Утилиты: Virtual CD v.5.0:

    22:30

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.4.5.30.120:

    22:00

    Утилиты: Trojan Remover v.5.0.1:

    21:20

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.2.4:

    20:50

    Мультимедиа: новый Koepi´s XviD Codec:

    20:00

    ОС: Mandrake Linux v.9.1 Final:

    19:35

    H.264-кодек компании MVI:

    17:19

    Dataram представила 512 Мб 1 Гб upgrade kit для Dell Precision 450 и 650:

    16:18

    NU-700N: камера наблюдения Canon:

    15:52

    Nanya займется контрактным производством DDR400 для NVIDIA:

    14:56

    В 2003 году Nanya выпустит 200 млн. 256 Мбит чипов:

    14:30

    KM18G Pro: материнская плата от Albatron на чипсете nForce2:

    14:21

    DVD+R/RW(и DVD-R/RW?) привод Sanyo CRD-BPDV2:

    14:16

    FlyGrabber-CF: захват видео для карманного ПК:

    13:39

    Утилиты: PowerStrip v.3.31 Build 375 Beta:

    13:25

    KLV-17WS1 и KLV-15WS1 - ЖК-телевизоры Sony:

    13:21

    Интернет и сети: Windows XP Messenger v.4.7.2005:

    12:50

    Новый DVD-RAM привод Panasonic LF-D521:

    12:30

    Текущая расстановка сил на рынке чипсетов для платформы AMD K7:

    12:18

    Мультимедиа: uiVCR v.4.7.0.282:

    12:15

    Неофициальные драйверы для AC97-кодеков от VIA:

    11:45

    Universal TV Photo Show - новая помесь ридера и фотоальбома:

    11:43

    Чипсет SiS755, подробности:

    11:27

    Обновление BIOS и драйверов для контроллеров Promise:

    11:10

    Чипы флэш-памяти и SRAM от Austin Semiconductor:

    11:04

    IBM заключила соглашение с NVIDIA о производстве чипов:

    11:03

    Samsung инвестирует $1,3 млрд. в производство ЖК-дисплеев:

    10:41

    Неофициальная версия драйверов Detonator v.43.03 от Gainward:

    10:35

    Новые версии BIOS для матерински плат ASUS и EPoX:

    10:00

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    09:25

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