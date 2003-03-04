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    4 марта 2003

    SiS Xabre 600: подробности об архитектуре рендеринга:

    17:52

    Утилиты: A-Tuner v.1.3.26.4300:

    17:40

    Мультимедиа: n.player v.1.1.0.4:

    17:15

    Утилиты: nVidia File Remover v.0.5:

    16:55

    Мультимедиа: TVTool v.6.8.4.4:

    16:35

    Утилиты: AutoBench3D v.2.0 Beta Update:

    16:10

    Самый маленький в мире биологический компьютер построен на ДНК:

    16:04

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4 Alpha (Nightly Build):

    15:45

    Microsoft прекращает развитие OpenGL:

    15:15

    Microsoft: Service Pack 2 RC 2.2 для Windows XP в Сети:

    14:50

    Неофициальные драйверы для USB2.0 материнских плат на базе чипсетов ALI:

    14:45

    Новая версия BIOS для контроллеров Promise:

    14:25

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    13:55

    Pocket Multimedia: жив, курилка!:

    13:49

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    13:35

    1-дюймовый 2,4 Гб винчестер от китайской GS Microdrive:

    13:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit, Shuttle и Soyo:

    13:15

    Clie PEG-TG50, новый Palm OS 5.0 клавиатурный PDA от Sony:

    13:05

    EMC и Hitachi решили спор полюбовно:

    12:55

    Официальное обновление драйверов для звуковых карт Live! от Creative и утилиты для работы с ними:

    12:50

    Новые версии драйверов Detonator для мобильных и обычных чипсетов компании NVIDIA:

    12:25

    CanoScan 3000F и CanoScan 9900F: отличное дополнение к новым камерам Canon:

    12:22

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    12:00

    Новые драйверы для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    11:45

    Обновление драйверов и BIOS для контроллеров Acard:

    11:25

    Рынок недорогих RAID-чипов: жизнь после выпуска Intel ICH5R:

    11:09

    3D Consortium займется стандартизацией 3D дисплеев:

    10:55

    PMA 2003: скоростные карты CF и SD, 256 Мб карты Memory Stick от SanDisk:

    10:17

    Все драйверы прошедшей недели (24.02.2003-02.03.2003):

    10:00

    Все BIOS прошедшей недели (24.02.2003-02.03.2003):

    09:40

    Photosmart 935 и 735: новые цифровые камеры от Hewlett Packard:

    09:19

    Brava 1614 - мобильная замена настольному ПК:

    08:08

    Panasonic анонсировала Lumix DMC-LC33 и LC43:

    04:38

    ATI: миллион, миллион, миллион... "красных" VPU с поддержкой DX9:

    01:07

    EOS-10D, новая флагманская цифровая камера от Canon:

    01:05

    Radeon 9800 и 9800 Pro: FIC "делится" секретами ATI:

    01:04

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