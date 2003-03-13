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    13 марта 2003

    RADEON 9700 PRO => RADEON 9800? Сомнительно...:

    21:04

    Наши на CeBIT 2003: плата на чипсете Intel Canterwood от ABIT с поддержкой... 1000 МГц FSB!:

    19:26

    Наши на CeBIT 2003: Zalman, Soltek и другие...:

    18:58

    CeBIT 2003: ATI представляет MOBILITY RADEON 9600 и 7000:

    18:11

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 3:

    17:35

    Утилиты: SiSoft Sandra 2003 Standard SP1 9.44:

    17:00

    Официальное обновление драйверов для звуковых карт Live! от Creative:

    16:40

    Infineon vs. Rambus: SDO просят принять скорейшее решение:

    16:32

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R127 от 12.03.2003:

    16:15

    Утилиты: ClonyXXL v.2.0.1.4c:

    15:50

    Интернет и сети: GetRight v.5.0 Final:

    15:25

    Toshiba e750, e755 и e350: подробности:

    15:02

    Архиваторы: WinAce v.2.5 RC:

    15:00

    CeBIT 2003, картинки с выставки: стенд ASUS:

    14:53

    Новая версия драйверов для AC97-кодеков RealTek:

    14:35

    Драйверы Detonator v.43.30 от Dell:

    14:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    13:30

    Мультимедиа: ATi Multimedia Center v.8.1.0.0:

    13:10

    ESS Technology остудит судебный пыл MediaTek:

    11:50

    CeBIT 2003: WWL демонстрирует Polaroid PDC 3370 и PDC 4370:

    10:48

    Наши на CeBIT 2003: разгон Pentium 4 выше 4 ГГц без спецохлаждения:

    09:09

    SiS748, новый чипсет для платформы AMD K7 с поддержкой FSB 400 МГц и DDR400:

    08:39

    PDT 8037: противоударный КПК по версии Symbol:

    07:17

    Новости проекта «Компьюторг»: обновлен мониторинг цен на материнские платы:

    01:56

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": третий номер (Март ´03) уже в печати!:

    01:16

    Наши на CeBIT 2003: системная плата на чипсете Springdale от Albatron:

    01:15

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