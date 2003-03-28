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    28 марта 2003

    Новейшие операционные системы Microsoft переданы на сертификацию на соответствие российским требован:

    17:25

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0a:

    17:00

    Утилиты: Advanced Registry Tracer v.1.66:

    16:35

    Утилиты: VMware v.4.0 RC2 (Build 4388):

    16:10

    Новые драйверы для встроенного видео от S3:

    15:45

    Драйверы KX Project v.5.00.3531:

    15:20

    Интернет и сети: LimeWire v.2.9.6:

    14:55

    Интернет и сети: Opera v.6.06b:

    14:30

    AVMC211: миниатюрная цифровая видеокамера IO-Data:

    14:08

    Фото дня: профессиональная графическая карта Quadro FX 2000 от Leadtek:

    14:06

    Интернет и сети: Soulseek v.139c:

    14:05

    Партнеры ATI обсуждают возможность перехода на DDR-II:

    13:55

    Новые драйверы и ПО для мышей Logitech:

    13:40

    Новый вирус сразил Hewlett- Packard в Гонконге:

    13:32

    Macromedia объявила о выпуске Flash Player 6 for Pocket PC 2002:

    13:20

    Macromedia объявила о выпуске Flash Player 6 for Pocket PC 2002:

    13:20

    Утилиты: cladDVD XP v.2.98 Beta:

    13:15

    Утилиты: PowerStrip v.3.31 Build 378 Beta:

    12:50

    Intel: у оверклокеров отняли последний шанс:

    12:29

    Мультимедиа: патч для Windows Media Player 9:

    12:25

    Grantsdale, Turbowood, Copper River: новые имена в чипсетном роадмэпе Intel:

    12:15

    Официальные драйверы Detonator v.43.45:

    12:00

    Неофициальная версия драйверов Detonator v.43.00 rev 2 от ASUS:

    11:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    11:10

    Пять компаний разрабатывают спецификации интернет-телевизоров:

    11:04

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и SUMA:

    10:45

    PEGA-WL110: новая Wi-Fi карта от Sony:

    10:34

    Рынок SRAM еще жив!:

    10:22

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen и Tyan:

    10:20

    Запатентован прозрачный транзистор:

    09:53

    Infineon расширяет сотрудничество с SMIC:

    09:36

    MultiSync LCD1980S: новый 19-дюймовый ЖК монитор от NEC Mitsubishi:

    09:34

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