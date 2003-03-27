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    27 марта 2003

    Утилиты: нотный редактор MagicScrore v.3.2:

    20:25

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 359:

    19:50

    Интернет и сети: BearShare v.4.3.0 Beta 27:

    19:35

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.0.1:

    18:30

    Утилиты: System Cleaner v.4.89:

    18:15

    Новые програмиируемые микроконтроллеры STMicroelectronics:

    17:59

    Интернет и сети: HiDownload v.2.0:

    17:55

    Официальные Detonator на этой неделе:

    17:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R133 от 26.03.2003:

    17:15

    Запись: DVDXCopy v.1.5.0:

    17:00

    Утилиты: Virtual PC v.5.2 Update:

    16:35

    Тестирование устройств на соответствие стандарту PCI-X 2.0 начнется в августе:

    16:31

    Microsoft: выпущен DirectX 9.0a (Updated: 26 марта 2003):

    16:05

    Новый сине-фиолетовый лазер от Sanyo Electric для двухслойной записи дисков Blue-ray:

    14:49

    UMC: стратегическое партнерство с корейским проектировщиком чипов:

    14:48

    Melco представляет Petit Drive 2x и ридеры на лапках:

    13:55

    Карманные ПК Dell Axim X5 - в России:

    13:28

    Обновление драйверов для видеокарт на базе чипсетов NVIDIA GeForce4 4200 Go и Quadro4 700 GoGL:

    11:40

    Официальные драйверы для чипсетов nForce 1/2 v.2.03 WHQL:

    11:00

    Ближайшие планы EPoX по выпуску новинок на nForce 2:

    10:21

    Skanhex анонсировала 5-мегапиксельную SX-520Z под собственной торговой маркой:

    10:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    10:20

    "Intel никогда и не смотрела в сторону NAND-флэш":

    10:06

    Intel снимает с производства некоторые ULV PIII-M и Mobile Celeron:

    09:42

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel. Leadtek и QDI:

    09:40

    iTerra предлагает недорогие чипы для 12,5 Гбит/с:

    09:28

    Новые драйверы для ATI Mobility Radeon 9000:

    09:00

    EX-VISION 400TV и EX-VISION 700TV - новые тюнеры ELSA:

    09:00

    NightVista: камера ночного видеонаблюдения Intevac:

    07:42

    Fujitsu готовит первые 802.16a-продукты:

    06:59

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