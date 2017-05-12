Видеоускоритель Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G (11 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G 11 ГБ 352-битной GDDR5X

Сведения о производителе: Компания Gigabyte Technology (торговая марка Gigabyte) основана в 1986 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. Изначально создавалась как группа разработчиков и исследователей. В 2004 году на базе компании был образован холдинг Gigabyte, в который вошли Gigabyte Technology (разработка и производство видеокарт и материнских плат для ПК); Gigabyte Communications (производство коммуникаторов и смартфонов под маркой GSmart (с 2006 г.)); Gigazone International (корпуса, блоки питания и системы охлаждения для ПК, мониторы (торговая марка Envision)); G-Style Co (производство ноутбуков и планшетных ПК). В 2016 году компания Gigabyte образовала новый игровой бренд Aorus, под которым теперь выпускаются практически все видеоускорители 3D-графики. Производство на Тайване и в Китае.

Устройство(а)

Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G 11 ГБ 352-битной GDDR5X (GV-N108TAORUS-11GD, P/N 4 719331 301194) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1080 Ti (GP102) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode —1594—1987/Gaming Mode —1569—1953 1480—1885 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 2750 (11000) 2750 (11000) Ширина шины обмена с памятью, бит 352 Число вычислительных блоков в GPU 28 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 3584 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 224 Число блоков растеризации (ROP) 88 Размеры, мм 293×140×55 270×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 266 259 В режиме 2D, Вт 42 37 В режиме «сна», Вт 11 11 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 24,2 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 25,6 В режиме максимального 3D, дБА 29,3 39,6 Выходные гнезда 1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы SLI Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 2 1 Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Вид сзади Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Печатная плата значительно переделана и отличается от эталонного дизайна.

Система питания получила 12 фаз для GPU и 2 фазы для памяти, что дает возможность регулировать вольтажи с очень малым шагом для достижения максимального разгона с сохранением стабильной работоспособности и защитой элементов от перегорания. Преобразователь питания управляется цифровым контроллером uP9511P производства uPI Semiconductor. Ускоритель поддерживает функцию мониторинга, за которую отвечает контроллер Holtek HT32F52241 на базе микроконтроллера ARM Cortex -M0+. Стоит упомянуть и технологию производства PCB — Ultra Durable, которая подразумевает двойные медные слои и набор высококачественных дросселей и твердотельных конденсаторов. Все это снижает нагрев карты, а также производитель дает гарантию отсутствия свиста катушек при работе ускорителя.









Гибкое регулирование частот и напряжений производится с помощью фирменной утилиты Aorus Xtreme Engine, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Программа позволяет выбрать один из уже предустановленных режимов работы ускорителя в 3D: OC или Gaming (различия между ними заключаются лишь в частотах работы. Можно создать свой собственный профиль, установив частоты и вольтажи. Утилита также позволяет выставить режим подсветки кулера, управлять кулером вручную.

У данного ускорителя Aorus на 5,5% повышены частоты работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 5% в зависимости от разрешения и режима работы.

Теперь насчет готовности к VR (виртуальной реальности). Надо заметить, что основной набор видеовыходов здесь стандартный, однако в хвостовой части карты можно увидеть дополнительный выход HDMI именно для подключения устройств VR, поэтому данный ускоритель полностью готов для работы совместно с очками VR (а его производительность более чем достаточна для такой работы).

Система охлаждения Главной частью кулера являются два массивных пластинчатых никелированных радиатора, соединенные между собой тепловыми трубками, впрессованными в основание, которые обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора. Поверх радиаторов установлен кожух с тремя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Главная особенность этих вентиляторов (Gigabyte называет их Stack Fan) — не только особый профиль лопаток, но и расположение в разных плоскостях, при этом средний вентилятор вращается в противоположном направлении (получается эффект «шестеренок»). По словам производителя, это позволяет резко увеличить КПД охлаждения радиаторов. Следует также напомнить, что кулеры этой серии останавливают вентиляторы в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 50-55 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются. Кстати, индикатор на торце кулера информирует о том, вращаются ли вентиляторы. Микросхемы памяти охлаждаются основной пластиной (она сделана из медного сплава) вместе с ядром, а силовые транзисторы охлаждаются отдельной пластиной, прикрученной ко второму радиатору. На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы), а также служит дополнительным радиатором для PCB (напротив GPU также установлена медная пластина, прижимающаяся к PCB с оборотной стороны). СО оснащена подсветкой, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты, на оборотной стороне карты имеется подсветка логотипа серии Aorus. После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 71 градуса, что является великолепным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь: 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 39 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 48 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся и составлял те же 18,0 дБА.

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 71 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1537 оборотов в минуту, шум вырастал до 29,3 дБА, так что данную СО можно считать не очень шумной (шум низкий).

Термоснимок



Максимальный нагрев 79 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. На фотографии зафиксировано меньшее значение, так как снято с большего расстояния. Максимальный нагрев 79 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. На фотографии зафиксировано меньшее значение, так как снято с большего расстояния.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвитель питания.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;

драйверы Nvidia версии 381.89;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. середина мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 Aorus GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1594—1987/11000 5490 1102 49 800 02 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5260 1096 48 000 03 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4290 1175 36 500 05 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 3390 969 35 000 06 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3180 994 32 000

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Фабричный разгон поднимает производительность ускорителя Gigabyte в среднем на 4,7%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности почти линейный, он составил около 5,5%.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей середина мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 16 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1175 4290 36 500 20 Aorus GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1594—1987/11000 1102 5490 49 800 21 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 1096 5260 48 000 24 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 994 3180 32 000 26 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 969 3390 35 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Понятно, что при подходе к топовой позиции в линейке стоимость решений возрастает непропорционально, так что старшие продукты оказываются сильно дороже своих предшественников и проигрывают в рейтинге полезности. Кроме того, GeForce GTX 1080 Ti вышел не так давно, продается он не больше полутора месяцев, и еще наблюдается некий стартовый ажиотаж. Словом, победа GeForce GTX 1080 в этом рейтинге (конечно, лишь в пределах группы топовых ускорителей) не вызывает никаких вопросов. Что касается Aorus GeForce GTX 1080 Ti, то несмотря на то, что его стоимость на момент написания материала была чуть выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti, его повышенная производительность перевесила, и данный ускоритель опередил GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition. Таким образом, если вы нацелены на приобретение GeForce GTX 1080 Ti, покупка ускорителя Aorus будет оправданной (разумеется, для тех, кто готов потратить на видеокарту порядка 50 000 ).

Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G (11 ГБ) на момент написания материала является одним из лучших вариантов топового однопроцессорного ускорителя, имея производительность в среднем на 4,7% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. У карты довольно тихая система охлаждения, есть подсветка на кулере для любителей моддинга. Этот ускоритель отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать частоты и напряжения. Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G полностью готов для работы совместно с устройствами VR. Наши исследования с разгоном показали, что вполне достижимы частоты работы ядра 1650—2100 МГц, при этом ускоритель демонстрирует прирост производительности в среднем на 10% относительно референс-карты. Впрочем, и без дополнительного разгона это самый быстрый акселератор на сегодня, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешениях уровня 4K (хотя такие мониторы все еще мало распространены).





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за май 2017 года)



награду получила карта: Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G 11 ГБ 352-битной GDDR5X





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 8 ГБ — 36500 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) R9 Fury X 4 ГБ — 32000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX Titan X (Pascal) — 90000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 35000 руб. (на 10.05.17) Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G (11 ГБ) — T-1721948847 GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)

Gigabyte Russia

и лично Ольгу Веко

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту