Стыковка прошла 15 октября на высоте около 400 км над Землёй

Похожие технологии теперь есть и у Tesla Roadster: корабль SpaceX Dragon пристыковался к МКС ⁠ 2

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции в рамках миссии CRS-35, рассчитанной на снабжение орбитальной лаборатории по заказу NASA.

Аппарат провёл в полёте более двух суток, прежде чем достиг станции утром 15 октября. Наблюдение за сближением начали, когда Dragon находился примерно в 3,6 км от МКС. За приближением и автоматическими процедурами следил астронавт NASA Анил Менон. Стыковка с направленным в сторону космоса портом модуля Harmony состоялась в 17:27 иск, когда станция пролетала над Южной Африкой на высоте около 400 км.

На борту корабля находилось более 2860 кг груза: продукты питания, запасы длительного хранения, научное оборудование и технические материалы. Среди доставленных компонентов — оборудование для замены деталей роботизированного манипулятора Canadarm2, насос дозирования для туалетной системы и датчик контроля качества жидкости для её предварительной обработки. Также Dragon привёз конический роботизированный инструмент для обслуживания станции и последнюю из восьми усовершенствованных солнечных панелей, предназначенных для увеличения энергоснабжения МКС.

Помимо стандартных припасов, в груз включили сюрприз для Анила Менона, который отмечал 15 октября своё 50-летие. Об этом сообщила представитель NASA во время прямой трансляции прибытия корабля.

В ролике перед стыковкой показано, как ракетные двигатели корректируют траекторию движения Dragon. Похожие технологии легли в основу нового Tesla Roadster.