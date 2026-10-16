Ракетные двигатели и истребитель F-35 как источник вдохновения. Технологии SpaceX обеспечат Tesla Roadster тягу в 4–5 раз выше возможностей шин ⁠ 4

SpaceX десятилетиями применяет ракетные двигатели для изменения ориентации и положения космических аппаратов, однако перенос подобных технологий в автомобиль потребовал разработки специального оборудования и систем управления.

В конструкции Roadster нового поколения предусмотрены баллоны высокого давления с композитной оболочкой из углеродного волокна (COPV). Они занимают доступное пространство и хранят сжатый газ, запас которого определяет продолжительность работы ускорителей и возможность кратковременного полёта.

По объяснению Tesla, динамику обычного автомобиля ограничивает сцепление шин с дорожным покрытием. Система ускорения Roadster, использующая технологии SpaceX, должна создавать силу в 4–5 раз больше той, которую способны обеспечить шины. При одинаковой массе более высокая тяга позволяет добиться значительно интенсивнее разгона.

Заявленный разгон до 97 км/ч займёт менее 1,6 секунды у Performance, менее 0,9 с у Propulsion и менее 0,59 секунды у Rocket. Максимальная скорость ракетного исполнения превысит 370 км/ч.

Tesla также рассказала об изменении своего дизайнерского подхода. Если раньше визуальный язык бренда ассоциировался прежде всего с линейкой S3XY, то теперь он развивается в направлении Cybertruck, Cybercab и нового Roadster. Источниками вдохновения для этого стиля компания называет авиационные разработки, включая разведывательный самолёт SR-71 и истребитель F-35.