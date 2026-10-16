Россия начнёт отправлять космонавтов на Луну только после 2040-х годов, а после 2050-х направится к другим планетам ⁠ 12

Первые пилотируемые экспедиции России к Луне начнутся после 2040 года. Такой прогноз озвучил космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

Он также обратил внимание на планы Китая: по его оценке, страна может высадить людей на Луну уже в этом или следующем десятилетии.

После 2040-х годов начнутся пилотируемые миссии на Луну. Эти этапы еще не утверждены. В целом, смотря на Китай, если не в этом, то в следующем десятилетии они уже будут на Луне, но вопрос, что они там будут делать? Иван Вагнер

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В дальнейшем Луну планируют использовать для отработки технологий длительного пребывания за пределами Земли, взлёта и посадки, а также организации космической логистики. Подобные работы, по словам космонавта, могут продолжаться вплоть до 2050-х годов. Только после накопления необходимого опыта человечество сможет перейти к пилотируемым экспедициям к другим планетам.

Ближайшие российские проекты предусматривают исследование Луны автоматическими аппаратами. Миссия «Луна-26» должна провести дистанционные наблюдения и получить стереофотографии околополярных районов, а также может использоваться как ретранслятор научных данных.

Посадочные станции «Луна-27.1» и «Луна-27.2» планируют направить к полюсам в 2029 и 2030 годах соответственно. Они должны изучить грунт на глубине до 1 метра и проверить технологии посадки.