Всего $20 за батарею 15 000 мАч с ресурсом 2000 циклов и 67-ваттную зарядку. Представлен мобильный аккумулятор Cuktech CP26 Power Block

Компания Cuktech представила внешний аккумулятор CP26 Power Block со встроенным кабелем USB-C. Устройство оснащено батареей емкостью 15 000 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью до 67 Вт. Продажи в Китае начнутся 22 октября, цена — 149 юаней (около $20).

Габариты аккумулятора — 158,5 × 67,5 × 32,5 мм, вес — 463 г. Модель будет доступна в белом и черном цветах. На передней панели расположен цифровой дисплей, показывающий текущий уровень заряда. Встроенный кабель USB-C длиной 13 см поддерживает мощность до 67 Вт и складывается в ручку, за которую удобно переносить устройство.

Помимо встроенного кабеля, предусмотрены два порта: USB-C с мощностью до 67 Вт и USB-A до 22,5 Вт. Таким образом, аккумулятор поддерживает подключение трех устройств одновременно.

Производитель использовал литий-железо-фосфатные аккумуляторные элементы автомобильного класса. Заявленный ресурс превышает 2000 циклов зарядки. CP26 также прошел сертификацию 3C по китайскому национальному стандарту 2026 года. Среди особенностей конструкции Cuktech отмечает устойчивые к проколам элементы питания и интеллектуальную систему управления, которая контролирует состояние аккумулятора на протяжении всего срока эксплуатации.