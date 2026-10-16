9000 мАч, 200 Мп, водозащита, вентилятор и Snapdragon 8 Elite Gen 5. OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro уже можно заказать в Китае

Смартфоны OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro появились на площадках электронной коммерции в Китае, где уже открыли предварительные заказы.

Ожидается, что их представят в конце октября. Вся серия, как утверждается, получит основную камеру разрешением 200 Мп на базе сенсора HP5. Старшей модели Pro дополнительно приписывают 50-мегапиксельный телеобъектив с оптическим увеличением 3,5х.

Согласно утечкам, OnePlus Ace 7 оснастят Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. В основной камере ожидаются датчики на 200 и 50 Мп, фронтальная камера получит разрешение 16 Мп. Смартфону также приписывают аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 или 120 Вт и операционную систему ColorOS 17 на базе Android 17.

Также сообщается, что OnePlus может использовать в Ace 7 алгоритмы обработки фотографий, аналогичные тем, что применяются во флагманских смартфонах OPPO. Это должно повысить качество съёмки.