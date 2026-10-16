«Почта России» научилась уведомлять о посылках через «Макс»

«Почта России» запустила отслеживание посылок через «Госуслуги» и соответствующий чат-бот в Max — но пока только в Татарстане

«Почта России» и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект по интеграции почтовых уведомлений с региональным порталом и мобильным приложением «Госуслуги РТ». Об этом сообщили представители почтового оператора.

На первом этапе отслеживать отправления можно через чат-бот «Госуслуги РТ» в мессенджере «Макс». В дальнейшем сервис позволит получать уведомления в личном кабинете региональных госуслуг.

Пользователи смогут узнавать, когда письмо или посылка приняты, доставлены в отделение, переадресованы, переданы курьеру или вручены получателю. Также сервис будет сообщать о денежных переводах и напоминать о сроках хранения отправлений.

Интеграция избавит пользователей от необходимости самостоятельно проверять статус доставки по трек-номеру и переходить между разными сайтами. Все основные уведомления можно будет получать через привычные цифровые сервисы региона.